Lazio, seduta a Piacenza: il punto sulle mosse anti-Cremonese

PIACENZA - Allenamento a Piacenza, la Lazio prepara fuori casa la trasferta di Cremona, l’ultima partita prima della sosta. Due sedute per riordinare le idee, confrontarsi su quanto accaduto in Danimarca, provare a rialzarsi subito. Sarri farà scattare le prove tattiche domani, oggi il lavoro del gruppo è stato suddiviso tra chi ha affrontato dall’inizio il Midjylland e chi è entrato nel corso della ripresa. Ai box c’è Lazzari, tornerà dopo la sosta per la distrazione al flessore. Speranze al lumicino anche per Zaccagni, che nel pomeriggio ha svolto un lavoro in solitaria a Formello (ha accusato un problema muscolare). Potrebbe raggiungere i compagni domani, ma le speranze sono pochissime e al massimo si accomoderà in panchina. Più probabile un nuovo forfait. Davanti, quindi, toccherà al tridente visto ieri con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. A centrocampo tornerà Milinkovic dall’inizio, insieme a lui favoriti Cataldi e Vecino. Marcos Antonio spera in una chance, prova a insidiare la maglia in regia. Dietro Marusic a sinistra al posto di Radu (con Hysaj a destra). In mezzo la coppia Patric-Romagnoli, quella che al momento è la coppia titolare nella testa di Sarri.

