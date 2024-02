Lazio | Stop per Rovella, Bayern Monaco a rischio: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Nuovi guai per Maurizio Sarri. Rovella si ferma, l'uscita contro il Bayern Monaco allo Stadio Olimpico adesso è fortemente a rischio. Come riporta il Corriere dello Sport, il regista, che tornava dallo stop in campionato per squalifica, ha accusato un risentimento agli adduttori. Sarà monitorato nelle prossime ore dallo staff medico biancoceleste. Da tempo l'ex Monza soffre di pubalgia, in attesa della doppia seduta di allenamento, con la conseguente conferenza stampa, toccherà adesso a uno tra Cataldi e Vecino occupare quella posizione. Tutto dipenderà dall'aspetto tecnico su cui Sarri vorrà puntare: palleggio e verticalizzazioni del ragazzo di Ottavia oppure per la fisicità e l'esperienza dell'uruguaiano.



La sensazione è che Sarri possa optare per Vecino e la sua grande esperienza in terra europea. Il centrocampista ha giocato da titolare cinque partite su sei del girone, saltando quella contro il Celtic solo per squalifica. Quattro di queste ne ha disputate da regista, la quinta come mezzala destra. Ecco che la sua duttilità potrebbe avere la meglio, soprattutto perché contro il Bologna, Vecino sarà squalificato.

Nel caso in cui il tecnico dovesse invece decidere di schierare l'uruguaiano da interno, in mezzo allora ecco che toccherebbe a Cataldi. Tutto dipenderà dalla volontà di Sarri: se impostare una partita più fisica o con più palleggio e verticalizzazioni per Immobile. Scelte rimandate a domani.