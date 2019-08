RITIRO LAZIO GIORNO 2 - Altra amichevole in vista: mercoledì sfida all'Al Shabab

MARIENFELD - Altra amichevole, altro ritmo partita da immagazzinare in vista della nuova stagione. La Lazio in Germania giocherà anche con i sauditi dell’Al Shabab. La squadra di Ryad, in ritiro dal 21 luglio all’8 agosto all’Hotel Klosterpforte, condivide la struttura con i biancocelesti. Appuntamento per mercoledì pomeriggio con orario ancora da definire. Si tratta del primo incontro tra le due squadre: nel 2016, sempre a Marienfeld, c’era l’Al Shabab di Dubai. Con la formazione allenata all'epoca dall'olandese Fred Rutten, ci fu amichevole (finita 0-0) giocata nella vicina Gutersloh.

Pubblicato ieri alle 19:45