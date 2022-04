Calciomercato dalla Spagna: "La Lazio ora ascolta il Siviglia per Luis Alberto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da anni si parla dell'interesse del Siviglia nei confronti di Luis Alberto ma ora, a qualche mese da una sessione di calciomercato destinata a essere "movimentata" in casa Lazio, qualcosa sembra esser cambiato. Almeno questo è quello che riportano in Spagna, e in particolare ElGolDigital. Secondo il portale, i biancocelesti e lo stesso Sarri avrebbero messo in preventivo l'addio di almeno un big, e il "Mago" potrebbe essere il profilo giusto. Il suo contratto scadrà nel 2025 e la cifra richiesta dal club sarebbe di 32 milioni. Monchi, dall'altra parte, spera di poterlo strappare per una cifra più bassa. Lopetegui, allenatore del Siviglia, avrebbe già dato il via libera, manifestando felicità nel poter contare su "uno dei migliori centrocampisti spagnoli all'estero". "Anche se non si sa ancora quale giocatore abbandonerà la squadra a luglio, già si sta preparando il posto per il talento di Cdice", conclude l'articolo.

