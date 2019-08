Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Llorente preferisce il Napoli”

CALCIOMERCATO LAZIO, LLORENTE - C'è la fila, un po' “all'italiana”, per arrivare a Fernando Llorente. Tanti club hanno il numeretto, ma per arrivare allo spagnolo serve convinzione e scaltrezza, così da “saltare” la concorrenza e mettersi al primo posto. Ieri c'era l'Inter, oggi c'è il Napoli. Secondo la nota trasmissione sportiva spagnola El Chiringuito, infatti, l'ex Tottenham avrebbe espresso la sua preferenza per i partenopei. Le offerte non gli mancano, ma Llorente starebbe aspettando l'affondo del Napoli, al momento rimandato per via della questione Milik (sempre dalla Spagna parlano di una possibile proposta all'Inter per Icardi, usando il polacco come contropartita). Sta al club di Aurelio De Laurentiis, quindi, scegliere se accelerare le pratiche per il suo acquisto o perdere il numero, finendo in fondo alla fila. Una fila di cui fa parte anche la Lazio, che però sta riflettendo sul da farsi: il rinnovo di Caicedo al momento sembra frenare ogni tentativo. La permanenza o meno dell'ecuadoriano, infatti, cambierà inevitabilmente le strategie dei biancocelesti. E difficilmente Llorente verrà acquistato per fare la terza punta.

