Calciomercato Lazio, sondaggio per De Paul: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - A due settimane dalla chiusura del calciomercato, la Lazio si guarda intorno alla ricerca degli ultimi ritocchi alla rosa. Una voce arriva direttamente dal Friuli e parla di un sondaggio della Lazio per Rodrigo De Paul. Secondo Tuttoudinese, il club biancoceleste avrebbe richiesto informazioni per il centrocampista argentino, convocato da Scaloni insieme a Correa per le sfide con Messico e Cile. Non si tratterebbe di un'offerta o di una trattativa vera e propria al momento, ma solo di un sondaggio. L'Udinese ha sparato altissimo chiedendo 35 milioni per il calciatore. Una cifra che ha già messo in fuga la Fiorentina nelle settimane scorse e che non permette margini di accordo. Troppo elevata la quotazione secondo i capitolini che per il momento hanno detto no grazie, ma 14 giorni sono ancora tanti e tutto può accadere.

