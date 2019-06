Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il Fenerbahce piomba su Badelj"

Una stagione in chiaroscuro per Milan Badelj alla Lazio. Il centrocampista ex Fiorentina è arrivato a Roma un anno fa a parametro zero, ma ha dovuto fare i conti con un'alta concorrenza e con un intoccabile Lucas Leiva. Insomma l'amore non è mai sbocciato e a distanza di un anno non è escluso il suo addio. Il calciatore è molto apprezzato, soprattutto all'estero. Non mancano le offerte. Stando a quanto riporta Fotomac.com, portale turco, c'è una squadra che più di tutte è interessata al mediano croato: il Fenerbahce. La Lazio sarebbe disposta a trattare, ma pretende almeno 7 milioni di euro. Le pretendenti sono avvisate.

