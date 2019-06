Calciomercato Lazio, per Badelj c'è la fila: si inserisce anche lo Zenit

Milan Badelj potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di calciomercato, ormai non è più un segreto. Il croato è un giocatore di grande qualità ed è valutato intorno ai 7,5 milioni dai biancocelesti, una cifra abbordabile e per questo appetibile per diversi club europei. Nella giornata di oggi il Corriere dello Sport ha rilanciato la candidatura dello Zenit San Pietroburgo, che a questo punto si va ad aggiungere alla corsa insieme al Bordeaux di Paulo Sosa e al Fenerbahce. I russi già la scorsa estate tentarono l'assalto all'ex viola (svincolato), prima dello scatto bruciante della Lazio che lo convinse a trasferirsi a Roma. Trecentosessantacinque giorni dopo diverse cose sono cambiate, ma non l'interesse dello Zenit che pensa ancora a Badelj per rinforzare il proprio centrocampo.

