Calciomercato Lazio, Badelj in uscita: il Bordeaux ci prova

Il Bordeaux non molla la presa sulla Lazio, che dal canto ha aperto le porte alla società francese per la cessione di Milan Badelj. Dopo un solo anno all'ombra del Colosseo, il calciatore croato non ha convinto la società e il tecnico Inzaghi. Ecco perché sarebbe considerato fra i giocatori in uscita. Il suo ex allenatore alla Fiorentina Paulo Sousa sarebbe pronto a venire in suo aiuto. La Lazio, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, chiede per il suo cartellino 7,5 milioni di euro. La scorsa stagione era arrivato a parametro zero, sarebbe in ogni caso una grande plusvalenza per i biancocelesti.

CALCIOMERCATO, OFFERTA PER CORREA

CALCIOMERCATO LAZIO, UNA PROPOSTA DALL'URUGUAY

TORNA ALL'HOMEPAGE