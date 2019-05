Calciomercato Lazio, il Napoli stringe per Di Lorenzo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO, NAPOLI SU DI LORENZO - Giovanni Di Lorenzo, esterno destro dell'Empoli, è uno degli obiettivi della Lazio per rinforzare l'out di destra. Alla sua prima stagione in Serie A, il classe '93 ha realizzato 5 gol e 3 assist conquistando molti degli addetti ai lavori. Infatti, sulle sue tracce ci sono - oltre ai biancocelesti - Roma, Inter e Napoli. Proprio i partenopei nelle ultime ore sarebbero forti sul giocatore e, secondo Sportitalia, in tempi brevi dovrebbero formulare un'offerta. L'Empoli vorrebbe ricavare dalla cessione del suo terzino almeno 7-8 milioni più bonus, una cifra che il club di De Laurentiis sarebbe disposto a spendere. La Lazio per ora osserva, ma la fascia destra molto probabilmente verrà rinforzata in sede di calciomercato estivo.

