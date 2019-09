Calciomercato Lazio, il retroscena: in estate respinte due offerte per Bastos

Si era parlato di un interesse, di qualche contatto. Invece tra la Lazio e due club di Premier League c'è stato molto di più. Come riporta il Corriere della Sera, nella sessione di calciomercato appena conclusa Bastos è stato molto vicino a Leicester e Watford. Tutto risale ai primi di luglio quando le due società inglesi hanno bussato alle porte di Formello, prima di tornare sui propri passi e fare rientro a mani vuote in Inghilterra. I biancocelesti hanno rifiutato tutte le offerte per il centrale angolano che - oltre alle Foxes e al club di Pozzo - aveva attirato l'interesse anche di altre squadre europee. Niente da fare, l'ex Rostov per il momento non si muove. Bastos, alla sua quarta stagione a Roma, è ormai diventato una pedina importante dello scacchiere di Simone Inzaghi. Almeno fino alla prossima estate le pretendenti dovranno mettersi l'anima in pace.

