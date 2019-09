FORMELLO - Lazio, il dubbio di Inzaghi: Caicedo o Correa? E Berisha...

FORMELLO - La preparazione anti-Spal è entrata nel vivo. Tutti i nazionali in gruppo, fatta eccezione per Luiz Felipe (problema alla caviglia sinistra, praticamente out per domenica) e Berisha, protagonista con la doppietta siglata all’Inghilterra ma a Formello assente per il secondo giorno di fila (dovrebbe essere in permesso, ci sarà domani). Ieri non aveva svolto nemmeno il lavoro differenziato effettuato da Bastos, Milinkovic e Correa, gli ultimi rientrati alla base (da stamattina con il resto dei compagni). Simone Inzaghi fa scattare le prove tattiche e tiene aperti almeno due ballottaggi in vista della trasferta di Ferrara. Uno in difesa, per chi completerà il reparto a tre con Acerbi e Radu: le prove rivelano il dubbio tra Vavro e Patric, con Bastos leggermente indietro visto che si è mosso come alternativa sul centrosinistra. La rifinitura di domani mattina depennerà i punti interrogativi e se anche l’angolano potrà sperare in un impiego dal primo minuto dopo l’ingresso a partita in corsa nel derby. Vavro cerca l'esordio da titolare, Patric una chance nonostante l'amaro ricordo dell'ultima prestazione al Mazza: fu suo l'intervento che causò il calcio di rigore su Cionek.

AVANTI. E poi il partner offensivo di Ciro, tornato carichissimo dal gol realizzato in Nazionale. Caicedo o Correa al suo fianco? Il Panterone, al momento, sembra in leggero vantaggio. Al contrario del Tucu, è rimasto a Formello durante il periodo di sosta e oggi ha iniziato le esercitazioni tattiche in tandem con Ciro. A centrocampo difficile sbagliare: Lazzari e Lulic sugli esterni, Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, con Parolo prima alternativa per tutti i posti del terzetto centrale.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

