Xavi alla Roma? Lui spiega: "Voglio un progetto serio. Mi piacerebbe allenare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore ha preso piede l'indiscrezione che vede Xavi vicino alla panchina della Roma. Lo spagnolo, attualmente senza squadra, è atterrato in giornata a Fiumicino, con le quote dei bookmaker in chiave giallorossa che sono crollate in poche ore. Proprio l'ex Barcellona ha rilasciato un'intervista ai microfoni di The Athletic parlando del suo futuro. Queste le sue parole: “Tornare ad allenare? Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio e in cui mi dicano: ‘Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea’. Mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato. Quando sognavo di diventare allenatore immaginavo di vincere un Mondiale o un Europeo. La Spagna? Perché no? Ma non ho ossessioni. Per ora sto bene così, guardo tanto calcio e sto con la mia famiglia”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.