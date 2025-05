Roma, Xavi avvistato a Fiumicino. E le quote crollano: sarà lui il prossimo allenatore?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È bastato l'atterraggio di Xavi all'aeroporto di Fiumicino per far accendere i rumors in casa Roma. Il rebus per l'allenatore del prossimo anno continua, visto che è ormai noto che Claudio Ranieri si ritirerà definitivamente per entrare nella dirigenza giallorossa. Il tecnico spagnolo, senza squadra dopo della stagione scorsa al Barcellona, è stato avvistato nella Capitale: da lì le quote dei bookmakers hanno iniziato a crollare, passando da 50 a 7.50 nel giro di poche ore. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali o fonti certe sul possibile arrivo di Xavi in Serie A. Ma l'ambiente romanista freme e aspetta di sapere il prima possibile a chi verrà affidata la rosa. A riportarlo è il portale giallorossi.net.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.