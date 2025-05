"Materazzi è andato via dopo il gol di Raphinha": il clamoroso retroscena di Adani

TUTTOmercatoWEB.com

È ancora negli occhi di tutti la splendida semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. Sulla partita resta viva una polemica contro i tifosi interisti che, al gol del 2-3 di Raphinha quasi allo scadere, hanno deciso di uscire da San Siro. E sono stati tantissimi quelli che si sono persi il pareggio di Acerbi al 93' e la rete di Frattesi al 99'. Tra questi, per assurdo, c'era anche Marco Materazzi, ex difensore nerazzurri e tra i protagonisti del Triplete del 2010, che però fortunatamente per lui ha fatto in tempo a rientrare.

A rivelarlo è stato Daniele Adani in compagnia di Ventola e Cassano durante Viva el Futbol: "Marco e la sua famiglia sono usciti dopo il gol di Raphinha… poi però me lo sono ritrovato lì, aveva fatto in tempo a rientrare. Sono tutti usciti, c'era anche la Dani con lui. Anche il papà di lei, che ringrazio per tutti i complimenti che m'ha fatto. Ero andati via anche molti della Nike… sì, sì… tutti via. Però alcuni hanno fatto in tempo a tornare… e Marco lo ho visto di nuovo seduto di fianco. Lui non era ancora fuori dallo stadio. Questa cosa ti fa capire come sembrava che la partita non finiva mai".