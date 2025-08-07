Calciomercato | Vlahovic, Sesko e Hojlund: l'intreccio che cambia i piani del Milan
Il Milan vuole rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo l'ufficialità di Ardon Jashari e la trattativa in fase avanzata per il terzino destro Zachary Athekame, Tare vuole regalare ad Allegri un nuovo centravanti.
Dusan Vlahovic è un nome caldo, ma nelle ultime ore si starebbe candidando con forza un profilo dall'Inghilterra: con l'affondo del Manchester United per Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia, il Milan starebbe pensando a Rasmus Hojlund. L'ex centravanti dell'Atalanta, oggi ai margini dei Red Devils, potrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'intreccio è da monitorare, il valzer delle punte è partito.
