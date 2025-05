Inter, parla Inzaghi: "Devo ringraziare tutti, anche la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha raggiunto la finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha raccontato le sue emozioni per il traguardo ottenuto dopo la vittoria contro il Barcellona. In particolare, però, ha ricordato anche i suoi tempi alla Lazio. Queste le sue parole: "Il mio sogno era fare il calciatore, sono riuscito a farlo in Serie A, ho giocato in nazionale con mio fratello: non potevo chiedere di più. Poi da allenatore ho fatto questo grande percorso, ma devo ringraziare i giocatori, prima della Lazio e ora dell'Inter. Siamo stati straordinari, è stata una partita di una difficoltà estrema, contro un avversario di livello mondiale contro due grandi squadre. Non ci pronosticavano in tanti, tanti li abbiamo ascoltati, chi più chi meno... Siamo orgogliosi, i nostri tifosi si meritano il giro finale e l'applauso. Era giusto condividere questa gioia con loro, ma vanno fatti i complimenti anche al Barcellona perché hanno fatto due grandi partite anche loro".

