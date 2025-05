Juve, Marocchino ricorda: "Quando dovevo giocare contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Domenico Marocchino, ex calciatore di Juventus, Sampdoria e Bologna tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in vista di Lazio - Juventus, gara in programma sabato alle ore 18:00. In particolare, Marocchino ricorda i tempi in cui doveva sfidare i biancocelesti: "Quando dovevo giocare contro la Lazio mi veniva qualche brivido, perché avevo dei giocatori forti contro. Avevo dei marcatori che non si facevano ingannare dalle finte. E' una partita a poker con dei giocatori che hanno delle belle carte in mano. Bisognerà stare attenti, bluffare il giusto. Le squadre che vogliono vincere, si scoprono. Sarà fondamentale difendere in alcuni frangenti".

Poi su Tudor: "Dovrebbe capire che idea ha lui di campagna acquisti e cessioni. Si parla tanto del match-analyst, ci vorrebbe anche sugli allenatori. Le prime tre squadre dipendono dal rendimento degli attaccanti, che determinano il gioco della squadra".

