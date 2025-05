Lazio - Juve | Baroni vs Tudor, il presente sfida il passato: tutti i precedenti

Il sabato di Serie A sarà un mix di suggestioni e incroci tra passato e presente. La Lazio sogna la Campions League, non è però solo una suggestione. È un sogno concreto,a portata di mano. Baroni e i suoi possono crederci, ma dovranno superare lo scoglio Juventus, anch'essa determinata a raggiungere il quarto posto. Sabato alle 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, ci sarà lo scontro diretto. Una sfida che però racconta più di questo.

Oltre i ventidue giocatori che scenderanno in campo, protagonisti di questo match saranno anche Baroni e Tudor. Come si è detto, il presente contro il passato: Baroni ha dei trascorsi a Torino, tra il 2011 e il 2013 è stato allenatore della Primavera bianconera; allo stesso modo, Tudor ha un trascorso a Roma, ancor più recente. Entrando ancor di più nello specifico, non è la prima volta che Baroni affronta una squadra bianconera allenata da Tudor: era il 2019, quando si affrontarono per la prima volta in Serie A nella prima delle due vittorie del tecnico contro Baroni (la seconda ottenuta alla guida dei biancocelesti lo scorso anno, in un Lazio - Hellas Verona 1-0).

Baroni vuole riscrivere la storia, soprattutto la propria. Non ha mai battuto Tudor, ma non ha mai battuto neanche la Juventus. Al massimo, il tecnico della Lazio è riuscito ad ottenere un pareggio in sei precedenti. Quale occasione migliore per il riscatto dello scontro diretto per approdare in Champions League?

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.