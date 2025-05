Inzaghi, parla il papà: "Merito della mamma! L’Inter gli aveva proposto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha raggiunto la finale di Champions League. Decisivo il gol del 4-3 di Frattesi ai supplementari, in una semifinale di ritorno contro il Barcellona tra le migliori nella storia della competizione. L'artefice principale di questo risultato è sicuramente Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio. Intervistato da La Repubblica, il padre Giancarlo ha incensato le gesta del figlio, ma ha anche parlato del fratello Filippo, promosso in Serie A con il suo Pisa, e non solo. Ecco di seguito le sue parole: "Il miracolo l’ha fatto Marina, mia moglie! È tutto merito suo se Simone e Filippo sono come sono. Gli amici mi chiedono come faccio a dormire con due figli così, e io mica lo so. Mi fanno divertire da quando avevano 16 anni, e io oggi ne ho 77. Sono stato proprio un papà fortunato".

Poi rivela che Simone ha definito questo risultato "la rivincita dell’esperienza". E sul club: "L’Inter gli aveva proposto: ti prendiamo due ventenni e tu li fai crescere. Lui ha risposto: bravi, così se non vinco il primo anno mi mandate via". Giancarlo Inzaghi poi ha già deciso, non andrà a Monaco per la finale: "Non posso abbandonare il mio divano portafortuna a San Nicolò: tapparelle abbassate, whiskino, una sigaretta, poter dire dei nomi a tutti perché tanto non mi sente nessuno. Le partite le vedo da solo, anche se a San Siro ho l’abbonamento in tribuna d’onore accanto a La Russa e al sindaco. Ci sarò andato tre volte".

