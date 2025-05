Lazio, morto l'ex attaccante Garlini: il cordoglio della società

Fonte: sslazio.it

Lutto in casa Lazio. La società ha reso nota in questi minuti la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste arrivato a Roma nella stagione 1984/1985, realizzando nel suo secondo anno 18 gol in 38 presenze. Da lì indissolubile l'affetto e il legame con i tifosi biancocelesti. A seguire, il cordoglio del club: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste. Arrivato a Roma nella stagione 1984/85, Garlini ha indossato con orgoglio la maglia della Lazio, lasciando un segno indelebile con la sua generosità, il suo spirito combattivo e il suo attaccamento ai colori biancocelesti. Nel suo secondo anno realizzò 18 gol in 38 presenze conquistando l’affetto dei tifosi e l’apprezzamento dell’intero ambiente. Il Presidente, la dirigenza, lo staff tecnico e tutta la famiglia biancoceleste si stringono attorno alla famiglia Garlini in questo momento di dolore, ricordando con affetto l’uomo e l’atleta. Ciao Oliviero, sarai sempre uno di noi".

