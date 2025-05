Mellone: "Alla Lazio mancano 6-7 punti. Vi spiego perché"

Il giornalista Angelo Mellone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato la stagione della Lazio andando a toccare punti salienti come Bodo e scelte arbitrali. Ecco di seguito le sue parole: “Ci sono due ‘se’ in questa stagione della Lazio. Se Castellanos avesse segnato quel rigore contro il Bodo, completando la rimonta, e quel mancato fischio su Romagnoli in Lazio-Parma. Facendo la somma di altre partite, credo che alla Lazio manchino 6-7 punti in classifica"

“Continuo a sostenere che la Lazio ha un grande problema di comunicazione. Gli decisioni arbitrali che hanno penalizzato la Lazio sono evidenti in questa stagione. Continuo a non capire a cosa serva il VAR, penso anche a Fabbri in Inter-Roma, stesso arbitro che poi è stato fermato. Se non vogliamo parlare di errori marchiani, sono quantomeno decisioni opinabili. Tornando alla comunicazione, penso che un DS dovrebbe sottolineare come senza alcuni errori, la Lazio avrebbe qualche punto in più. Ora dobbiamo fare punti a Milano e vincere con un Lecce che speriamo sia salvo, ovviamente tenendo fuori Lazio-Juventus. A tre giornate si deve ancora decidere tutto, può essere paradiso o inferno”.

