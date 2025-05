Lazio, Orsi sulla corsa Champions: "Bella lotta, se Baroni vince contro la Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fernando Orsi, intervenuto per Vikonos Web Radio/Tv, ha espresso il proprio parere per quanto riguarda quarto posto e la corsa Champions: "Quarto posto? Bella lotta, sono tutte dentro. Ogni domenica c’è uno scavalcamento, la Lazio ha Juve e Inter, la Roma l’Atalanta, credo che i giallorossi siano in vantaggio e hanno poco da perdere, se la Lazio vince con la Juve si va a giocare un campionato intero, i bianconeri non mi fanno impazzire ma sono lì, però affronta avversari che giocano meglio, devo dire che però l’incertezza di questo campionato, in testa ed in coda, è entusiasmante".

