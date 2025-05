Calciomercato Lazio | Tchaouna e non solo: occhio all'intreccio con il Psv

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il rigore sbagliato contro il Bodo/Glimt, il like galeotto al post dell'Uefa che rimarcava il passaggio del turno dei norvegesi, sottolineatura a un periodo tremendo, periodo che può essere pure quello finale dell'avventura alla Lazio. Loum Tchaouna è da considerare in uscita, dipenderà dalle offerte ovviamente, ma il francese può lasciare Formello in estate. La Lazio lo aveva preso dalla Salernitana per 8,5 milioni di euro, a gennaio aveva detto no a 11 milioni in arrivo dal Psv, allora c'era ancora l'intenzione di voler dare fiducia al classe 2003. Fiducia evidentemente non ripagata. Tchaouna però rimane nel mirino del Psv, non è escluso un nuovo assalto nelle prossime settimane, è un profilo apprezzato dagli olandesi. Occhio perché sull'asse Roma-Eindhoven può nascere un intreccio, perché alla Lazio piacciono in particolare due profili che giocano nel Psv. Si tratta di Guus Til e Ryan Flamingo. Il primo è un centrocampista offensivo, un trequartista, in stagione ha messo insieme 13 gol e 14 assist ed è assistito dal team di Enzo Raiola, lo stesso di Romagnoli, Patric e Pellegrini.

L'olandese non è un 10 puro, tecnicamente giocatore non pulitissimo, ma con grandi capacità d'inserimento. Til possiede centimetri (è alto quasi 1 e 90), altro elemento che offensivamente alla Lazio manca. Sei presenze e un gol con l'Olanda, Til ha il contratto in scadenza nel 2026 e viene valutato circa 15 milioni di euro. Una curiosità: è stato compagno di squadra di Gigot nella stagione 19/20 allo Spartak Mosca. Valutazione più alta, sui 20 milioni, quella di Ryan Flamingo, classe 2002, difensore centrale di piede destro, è alto 1,87, ma ha forza e velocità. Flamingo è una colonna dell'U-21 olandese, è arrivato al Psv l'estate scorsa dall'Utrecht, si è messo subito in mostra anche in Champions League. Difficile che il Psv possa lasciarlo partire, considerando che perderà anche l'altro centrale titolare, Boscagli, a parametro zero. Tchaouna può diventare però una pedina di scambio, un jolly da giocarsi se la Lazio decidesse di procedere su uno dei due profili che la talent room ha attenzionato nel Psv. Il francese ha estimatori anche in patria, la Lazio lo valuta almeno 11-12 milioni.

