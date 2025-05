Lazio, Zaccagni torna sul Bodo/Glimt: "Sbagliata l'andata, perfetti al ritorno"

RASSEGNA STAMPA - L'eliminazione ancora brucia, fa male. L'uscita ai rigori contro il Bodo/Glimt in Europa League resta una ferita aperta in casa Lazio. Lo conferma il capitano, Mattia Zaccagni, che ne ha parlato ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Per lui il problema non è stata la gara di ritorno: "Credo sia stata fatta una partita perfetta e non si può dire niente", ha spiegato. Ma più l'andata in Norvegia: "Se c’è qualcosa che abbiamo sbagliato è la partita di andata. Non mi va giù la sconfitta in Norvegia, giocando su un campo particolare". All'Olimpico, infatti, secondo lui il gol subito poteva arrivare anche prima, magari non sul 3-0.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.