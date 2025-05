Zaccagni carica: "Meritiamo la Champions, la Lazio è pronta!"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È la vigilia di Lazio - Juve, un big match che in palio mette più di tre punti. I biancocelesti sono in corsa per un posto nell'Europa che conta, la chance di qualificarsi passa dalla sfida all’Olimpico di domani. “La corsa è apertissima e può finire in tutti i modi, Io sarei soddisfatto se chiudessimo in Champions”, ha detto a tal proposito Zaccagni nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport.

L’estate scorsa nessuno avrebbe mai immaginato di vedere la Lazio così in alto e oggi invece, non vederla in Champions sarebbe la grande delusione: “È sempre bello far ricredere le persone e ribaltare i giudizi. In ritiro avevo visto il mister e una squadra che volevano mettersi in gioco. Esistevano tutti i presupposti per un buonissimo campionato"

La squadra ci crede e non ha intenzione di mollare, “Lo meritiamo” ha detto Zaccagni e la motivazione è semplice “perché siamo stati sempre sul pezzo, siamo andati avanti anche nei momenti di difficoltà. Penso che la Lazio sia pronta per giocarsi le sue chances”. Il desiderio è quello di tornare a confrontarsi con squadre di un certo livello, "sarebbe veramente bello, è il nostro obiettivo" ha concluso l'Arciere.

