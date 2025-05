Lazio, Zaccagni difende Baroni: "Merita tanto. A Roma non c'è equilibrio..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tante, troppe critiche per Marco Baroni. La Lazio a tre giornate dalla fine è ancora in corsa per un posto in Champions League, dopo un percorso tutto sommato decisamente positivo in Europa League. Ai taccuini de Il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato proprio del lavoro svolto dal tecnico in questa stagione, difendendolo dagli attacchi assurdi dell'ultimo periodo. Per lui infatti a volte nella Capitale si fa un po' troppo casino, non c'è molto equilibrio.

Ecco cosa ha detto: "Penso che il mister abbia fatto un lavoro straordinario con tanti giovani in squadra. Il cammino è stato fantastico. Nella prima parte della stagione giocava una squadra in Europa League e un’altra in campionato. Secondo me il mister merita tanto".

