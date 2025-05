Lazio, Marusic jolly inaspettato: Tudor aveva già colto le sue doti offensive

RASSEGNA STAMPA - Lazio e Juventus si preparano ad affrontare questo spareggio Champions, che potrebbe escludere una delle due compagini dalla corsa al quarto posto. Baroni studia le mosse, valutando soprattutto le condizioni dei suoi terzini.

Intanto la certezza è che Marusic offre ampie garanzie sia se impiegato in difesa, sia in una posizione più avanzata. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico bianconero Igor Tudor, aveva già intravisto in lui delle buone qualità offensive, tanto da alzare la sua posizione e impiegarlo come esterno di centrocampo.

L'allenatore croato, tuttavia, non è stato il primo a schierarlo in una posizione più offensiva: prima del suo arrivo in Italia, Marusic veniva spesso impiegato da ala e proprio in quella posizione ha raggiunto il suo record di gol stagionali (6).

