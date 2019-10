Calciomercato Lazio, Szoboszlai: “Non penso alle voci, ma in futuro...”

Dominik Szoboszlai è considerato globalmente come uno degli astri nascenti del calcio internazionale. Centrocampista classe 2000 in forza al Red Bull Salisburgo, in estate il suo nome è stato accostato alla Lazio come papabile sostituto del “partente” Milinkovic. Il resto è storia nota. Sergej è rimasto a Roma e l'ungherese, dunque, a Salisburgo. Ma gli esperti di calciomercato assicurano: l'esperienza di Szoboszlai in Austria è destinata ad esaurirsi presto. Su di lui ci sono anche Napoli, Atalanta e Juventus e il 18enne (compirà 19 anni il prossimo 25 ottobre), non ha chiuso le porte del suo futuro alla Serie A: "Per ora sono concentrato al 100% sui miei obiettivi qui a Salisburgo, non penso a queste voci di mercato. Quando arriverà il momento giusto prenderò la miglior decisione possibile", ha detto a tuttomercatoweb.com.

