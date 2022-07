Lazio-Genoa, l’amichevole sarà visibile anche su Dazn

La Lazio domani sarà impegnata nella sfida contro il Genoa, i tifosi potranno seguire la sfida anche sulla piattaforma di DAZN.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella giornata di oggi la Lazio e il Genoa si affronteranno in amichevole. La squadra di Maurizio Sarri alzerà l'asticella confrontandosi con un club di Serie B, ma che fino a qualche mese fa era impegnato in massima serie, nella dura e serrata lotta salvezza. Il tecnico della Lazio coglierà l'occasione per far mettere in pratica ai suoi ragazzi tutto ciò su cui hanno lavorato in queste settimane. Sarà un'opportunità anche per valutare la squadra e quanto manca per raggiungere il top della condizione. Il match in programma per le 18.00 si svolgerà a porte chiuse, come comunicato dalla Lazio, ma sarà visibile in tre diverse modalità. Oltre a Helbizlive e Lazio Style Channel, infatti, la partita sarà trasmessa in diretta anche sulla piattaforma streaming di DAZN.

