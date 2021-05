Lazio, l'ultimo saluto a Enza nella Chiesa di Don Bosco - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 16:05 - Per salutare Enza, a fine esequie, è partito il coro "Ai veri laziali battiamo le mani" e l'inno "So già due ore". Esposto anche lo striscione degli ultras biancocelsti: "Si scrive Enza, si legge Lazio! Ciao mamma di tutti i laziali".

AGGIORNAMENTO ORE 16 - Presente la maglia della Lazio con nome e numero "Enza 1" autografata dai calciatori biancocelesti e donata dalla società. Al di fuori della chiesa uno striscione della Teramo Laziale per salutarla: "Ciao Mamma Enza". A rappresentare la Lazio, Roberto Rao, Laura Silvia Zaccheo e Massimo Canigiani.

Lazio, l'ultimo saluto a Enza. Sono in corso i funerali, presso la Chiesa di San Giovanni Bosco a Roma, per "la mamma di tutti i laziali", scomparsa lo scorso 17 maggio. Il mondo biancoceleste dice addio a una tifosa emblematica, figura di riferimento nello storico Lazio Point di Via Farini, poi chiuso per problemi economici. Molte persone presenti in Chiesa, la stessa dei funerali di Daniel Guerini, per salutare Enza per l'ultima volta.

SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO