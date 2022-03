L'Udinese spreca e la Roma pareggia su rigore, reti inviolate tra Atalanta e Genoa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Udinese sciupa l'occasione di portare a casa tre punti importanti alla Dacia Arena nel match contro la Roma. La squadra di Cioffi passa in vantaggio al 15 minuto del primo tempo con una bellissima rete di Molina e mantiene il pallino del gioco praticamente per tutto il match. I friulani vanno più volte vicini al raddoppio ma non riescono a concretizzare. Nel finale un rigore assegnato dal direttore di gara Di Bello per un fallo di mano di Becao permette ai giallorossi di pareggiare con Pellegrini.

Nella seconda gara del pomeriggio l'Atalanta di Gasperini non va oltre il pareggio con il Genoa. Il match al Gewiss Stadium termina a reti inviolate e conferma ancora una volta l'andamento della squadra di Blessin. La Dea raggiunge quota 48 punti, con una gara in meno, così come i giallorossi.