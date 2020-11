Serie A, doppio Ronaldo stende il Cagliari: la Juventus torna al successo

Nel posticipo del sabato sera di Serie A, la Juventus batte in scioltezza il Cagliari all'Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri con una doppietta nel primo tempo. Il risultato non cambia e alla fine è 2-0. Nella ripresa annullato un gol a Klavan per posizione di fuorigioco. Pirlo torna alla vittoria in campionato dopo il pareggio dell'Olimpico con la Lazio. Martedì, la Juventus sarà chiamata a dare continuità alla vittoria di oggi è affronterà gli ungheresi del Ferencvaros.