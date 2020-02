Serie A, il Milan passa di misura: altro ko per il Torino

Dopo la sconfitta nel derby il Milan ospita in casa il Torino. Partono bene i rossoneri, vogliosi di riscatto. Primo tempo aggressivo in fase di possesso, attento in fase difensiva. Il tutto coronato da un gol che arriva al 25’, con Rebic che raccoglie un cross di Castellejo e infila Sirigu. La squadra di Pioli parte meglio anche nel secondo tempo e sfiora il raddoppio prima con Ibrahimovic, poi con Castillejo. Per tutto il resto della frazione è il Milan ad essere più pericoloso. Al triplice fischio il risultato è fermo sull'1 a 0. I rossoneri salgono a quota 35 a pari punti con Parma e Verona. Rimane invece impantanato il Torino a 27.