Serie A, la Roma passa sul Bologna al 94'. Prima vittoria Samp, Napoli ok

Il quarto turno di Serie A si appresta a vivere le sue battute finali. Le partite delle 15 hanno dato il loro verdetto, all'appello mancano solo Atalanta - Fiorentina (in campo alle 18) e Lazio - Parma (Stadio Olimpico, ore 20:45). Continua a vincere la Roma, che passa al Dall'Ara al 94'. Fortunata la squadra di Fonseca. I giallorossi vanno in vantaggio con una punizione di Kolarov per poi essere raggiunti al 54' dal rigore di Sansone. Nel finale il rosso di Mancini sembra condannare i suoi al pareggio, ma nell'ultimo disperato assalto finale Dzeko trova il gol vittoria dall'area piccola. Prima sconfitta dopo 1 pareggio e 2 vittorie consecutive per il Bologna di Mihajlovic. Negli altri campi domina il Napoli (4-1 sul Lecce al Via del Mare, per i partenopei apre e chiude le marcature Llorente, 3 gol nelle ultime due per lo spagnolo tra Champions e Serie A) e cade ancora il Torino. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Mazzari, colpiti e affondati dal gol di Gabbiadini. Primi punti in campionato per la Sampdoria, boccata d'aria fresca per Di Francesco.

