Serie A | McTominay regala al Napoli una notte in vetta: Monza ko di misura

La lotta per lo scudetto è ancora apertissima. Il Napoli di Conte sbanca l'U-Power Stadium battendo il Monza nonostante una gara tutt'altro che esaltante per gli azzurri. Primo tempo in cui è la squadra di Nesta a farsi preferire con i partenopei che non riescono a essere incisivi.

A togliere le castagne del fuoco ci ha pensato McTominay che regala al Napoli non solo il successo ma permette agli azzurri di agganciare l'Inter al primo posto in attesa che la squadra di Inzaghi scenda in campo contro il Bologna. Monza sempre più vicino a una retrocessione ormai inevitabile.

