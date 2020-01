Serie A, Pandev risolleva il Genoa a 4' dalla fine: Sassuolo ko 2-1

Buona la prima: trionfa il nuovo Genoa di Nicola. Merito di un ex Lazio, perché la decide Goran Pandev. Sassuolo ko all86' e rossoblu che rifiatano, scavalcando la Spal e posizionandosi al 19° posto in classifica. Momentaneamente a -1 dalla salvezza. Nel terzo anticipo di giornata i neroverdi devono arrendersi dunque all'(ex) fanalino di coda del campionato, in vantaggio al 29' con Criscito prima dell'illusorio pareggio di Obiang solo quattro minuti più tardi. Poi una partita equilibrata (annullato anche un gol che sembrava regolare a Djuricic del Sassuolo, ndr), segnata sul finale dalla rete - fortunosa - del macedone diventato grande dalle parti di Formello. La lotta salvezza è viva: questa Serie A risulta interessante da cima a fondo classifica.

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON SVEN-GORAN ERIKSSON

BRESCIA - LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE