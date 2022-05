Serie A, Pioli batte Inzaghi: lo scudetto è del Milan!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non basta a Simone Inzaghi la vittoria schiacciante sulla Sampdoria, il Milan di Stefano Pioli si laurea Campione d'Italia 2021/2022 undici anni dopo l'ultima volta. I rossoneri di Stefano Pioli, che vince il suo primo titolo in Serie A, chiudono la pratica nel primo tempo contro un Sassuolo disordinato e ormai già in vacanza. Doppietta di Giroud e rete di Kessié per far scoppiare la festa al Mapei Stadium e chiudere questa stagione a quota 86 punti e il 19esimo scudetto cucito sul petto.

Seconda quindi l'Inter che pure si è imposta sulla Sampdoria per 3-0 con le reti di Perisic e la doppietta di Correa nel secondo tempo. I nerazzurri chiudono il loro campionato a 84 punti e due trofei conquistati: la Supercoppa e la Coppa Italia.