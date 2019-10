SONDAGGIO - Lazio - Genoa, ecco il vostro migliore in campo

Il vostro migliore in campo è Milinkovic che si è aggiudicato il 26.81% dei voti. Al secondo posto c'è Luis Alberto col 20.73%, seguito da Strakosha (17,25%). I due fari del centrocampo e il portiere biancoceleste hanno permesso di battere il Genoa con un risultato rotondo e mai in discussione.

La Lazio rialza la testa e annienta un Genoa modesto, mandando in gol ben quattro giocatori diversi: Milinkovic, Immobile, Caicedo e Radu. Matura nel gestire e consolidare il vantaggio e brava a mantenere la porta inviolata, questa Lazio pomeridiana scaccia i fantasmi della sconfitta di Milano e mette nel mirino lo Stade Rennais.

Pubblicato il 29/09 alle ore 18:30