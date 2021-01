Coppa Italia, il Napoli fatica ma passa il turno: Empoli superato 3-2

Il Napoli passa il turno e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Al Maradona, gli uomini di Gattuso faticano ma alla fine battono l'Empoli 3-2. Da sottolineare l'ottima prova dei toscani che se la giocano a viso aperto e rischiano il colpaccio. Il primo tempo si conclude 2-1 per gli azzurri con le reti di Di Lorenzo e Politano e per gli ospiti Bajrami. Nella ripresa il Napoli spreca e l'Empoli ne approfitta. Ancora Bajrami trova la seconda partità con un destro chirurgico dalla distanza. A risolvere i problemi di Gattuso ci pensa Petagna che, con una zampata in mischia, firma il gol del definitivo 3-2. Ai quarti, Insigne e compagni affronteranno la vincente di Roma - Spezia.