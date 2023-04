Buona Pasqua di Rinascita e Forza Lazio

Fonte: Alessandro Zappulla

Un cammino da Champions League. Una Lazio che giura di essere affamata davvero e fino alla fine. Un campionato che ha segnato fin qui un progressivo riavvicinamento alla zona più ambita, consacrandosi prepotentemente al secondo posto. Eccola la Pasqua del laziale. Amore viscerale per la squadra, che si fonde nelle profonde trame biancocelesti del cuore. La condivisione di un progetto di crescita, fondamentale per sognare. La folle presunzione di poter sfidare l'impossibile trasformandolo in reale. Oggi la Lazio è una meravigliosa creatura, plasmata su immagine e somiglianza di Maurizio Sarri. Ispiratore, innovatore e soprattutto grande allenatore. Lotito ha puntato forte sul suo allenatore per recuperare l'affetto del proprio popolo. Un ambiente va curato come il giardino di casa propria, se si spera di coglierne i frutti. Step by step, passo dopo passo, come il prossimo, che inevitabilmente sulla tabella di marcia della Lazio deve corrispondere con il raggiungimento della qualificazione in Champions e gli investimenti di mercato.

Pasqua come simbolo di pace o come reunion fra le parti.

La Lazio innanzitutto, la Lazio come condivisione di obiettivi e strategie. Ma rivolgendosi all'etimologia più esatta della parola irrompe il senso di una Pasqua intesa come al tempo degli alessandrini. Qui il significato è più terreno ed è rivolto al passaggio. In questo caso il passaggio attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù alla Terra Promessa, dunque dal vizio del peccato, alla libertà della salvezza, attraverso la purificazione del battesimo. Aspirare a un nuovo inizio, che sappia di aria nuova anche nella Lazio. Una speranza, che immagini il cambiamento dal di dentro, ma perché; no, anche dal di fuori.

.... Il Sabato Santo si è appena consumato con un successo straordinario sulla Juventus. Una prova di forza impronosticabile che, oltre a rilanciare Ciro e i suoi tra le grandi, ha spedito l'ennesimo messaggio al campionato nemmeno tanto subliminale: "la Lazio è forte".

Ora più che mai ci si deve credere!

Pasqua di Resurrezione, o Pasqua di

Passaggio dalla schiavitù alla Terra Promessa. Il senso cambia, ma l'aspettativa no. Il laziale è più che mai convinto. "Sognare una Lazio migliore non è reato". Desiderare un domani più roseo è possibile...

Reunion allora, per aggirare l'stacolo e spianare la via. Rinascita, tifando la Lazio in attesa di far scacco alle big blasonate sino all'ultimo miglio. Nel più classico dei confronti tra "Davide contro Golia".

Buona pasqua a tutti voi di ripartenza dunque, ma soprattutto di RINASCITA!

FORZA LAZIO