Lazio, brusco divorzio con Radu: il possibile motivo

Radu: questo il nome che nell’ultimo periodo ha fatto nascere tante domande tra tifosi e addetti ai lavori. Il giocatore non rientra più nel progetto tecnico, non partirà nemmeno per Auronzo. Ma quali sono i motivi che si nascondono dietro a questa rottura? Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe proprio il grande attaccamento a questi colori, indossati per 11 anni, la causa della frattura. Il difensore, infatti, avrebbe ripreso bruscamente due suoi compagni di squadra, Bastos e Wallace, sorpresi a ridere spensieratamente dopo una dura sconfitta. Con il romeno, però, se la sarebbe presa proprio Tare: dopo il litigio tra i due, Radu avrebbe così cominciato a mollare sul piano della disponibilità. Un evento spiacevole che avrebbe portato la società a tenerlo fuori dal futuro prossimo della Lazio. La situazione, in ogni caso, ancora non è chiara. Potrebbe essere questo il motivo della separazione? Si attendono ulteriori sviluppi.

LAZIO, RETROSCENA MURGIA

LAZIO, FUMATA BIANCA PER LAZZARI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE