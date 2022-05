Lazio, dopo gli attacchi ora i tifosi temono torti: "Tenere alta l'attenzione"

Dopo quanto accaduto a La Spezia e la valanga mediatica che ha travolto la Lazio, i tifosi laziali hanno paura di torti contro la squadra di Sarri

Attacchi feroci, parole al vetriolo, come se la Lazio fosse la regista occulta del pasticcio di sabato sera. Richieste di rigiocare la partita sono arrivate da salotti televisivi e addirittura dal Codacons, richieste senza alcun fondamento giuridico e tecnico. La Lazio ha reagito con un comunicato, se l’è presa con le offensive strumentali di alcuni giornalisti televisivi e di un allenatore che troppo spesso nomina a vanvera i biancocelesti. Il timore dei tifosi laziali, però, è che questa ondata mediatica che s’è abbattuta sulla Lazio possa condizionare gli arbitri nelle ultime tre giornate. Il sentimento che corre sul web è facilmente leggibile e interpretabile, la paura è che si cerchi di compensare quanto accaduto a La Spezia con decisioni a sfavore della squadra di Sarri: “Teniamo alta l’attenzione, nelle prossime partite mi aspetto che ci facciano scontare qualcosa di cui non siamo responsabili”, si preoccupa un tifoso su Facebook. “Servono unità e compattezza in questo momento”, rilancia un tifoso su Twitter. Compattezza, unità d’intenti, la Curva Nord ha invitato tutti a popolare lo stadio Olimpico in occasione del match, in programma sabato sera, contro la Sampdoria. La vendita dei biglietti è partita martedì pomeriggio, arrivano notizie confortanti sul dato dei tagliandi staccati nelle prime ore. Eppure la paura di “ritorsioni” ai danni della Lazio è forte: “So già come finirà…”, dice preoccupato un utente su Twitter e un altro gli fa eco: “Tra sabato e lunedì prossimo (il 15/5, la Lazio incontrerà la Juve allo Stadium ndr), ci bastoneranno”. Il timore è figlio di un’ondata mediatica con pochi precedenti, va compreso. Tenere alta l'attenzione, riempire l'Olimpico, ecco cosa possono fare i tifosi per aiutare la Lazio nella corsa all'Europa.

