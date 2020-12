Lazio, Inzaghi: "Noi vicini al traguardo, Haaland osservato speciale. Sul ballottaggio Strakosha - Reina..."

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Lazio, mister Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che siamo vicini a un ottimo traguardo, però ci manca ancora qualcosa, ci sono due partite da disputare: domani abbiamo una gara molto importante contro una, a parere mio, delle migliori squadre d'Europa con un ottimo potenziale”

LA GARA D'ANDATA - "All’andata abbiamo vinto cominciando con il piede giusto questa Champions, manca ancora qualcosa per l’aritmetica certezza del passaggio turno, ma bisogna entrare tra le prime 16 d'Europa, per noi sarebbe un grandissimo traguardo. Domenica abbiamo peccato di presunzione, si può perdere una partita ma non in quel modo. L’abbiamo analizzata, dobbiamo resettare al più presto e guardare avanti. Abbiamo lavorato 4-5 anni per entrare in Europa e vogliamo giocarci questa Champions al meglio delle nostre forze".

IMMOBILE SFIDA HAALAND - "È sempre molto continuo e non solo per i gol, ma anche per le prestazioni e per l’apporto che dà alla squadra. Poi anche Haaland sarà un osservato speciale: è un grandissimo giocatore, capace di segnare in ogni partita. Strakosha o Reina? Non deve diventare un problema, ho dei dubbi di formazione come in tutti i ruoli. Questo deve continuare a essere una risorsa per noi".

SCOMPARSA DI DIACONALE - "Una bruttissima notizia, era un grandissimo laziale con cui ho avuto la fortuna di collaborare negli ultimi 4 anni. Metteva tanta dedizione nel lavoro, è una grande mancanza, mi unisco al dolore della famiglia. Ci eravamo visti 4 mesi fa a una cena da lui organizzata, credevo che le cose andassero meglio ma purtroppo la vita è imprevedibile".

Borussia Dortmund - Lazio, probabili formazioni: ballottaggio in porta, c'è Milinkovic

Lazio, Anna Falchi e la foto di quando divenne ufficialmente "laziale" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE