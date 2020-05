Lazio, ma quali aiuti: 14 rigori a favore, e ci sono tutti

Quando l'attacco a Lotito per le frasi dette su Juventus-Inter passa per la conta dei rigori assegnati in questa stagione alla Lazio, senza un'analisi approfondita degli episodi partita per partita, c'è qualcosa che non va. Non si può gridare allo "strano complotto" così, mischiando zucchine con patate e, per di più, riportando solo il numero dei presunti "favori" concessi alla Lazio in campionato senza vedere se siano legittimi o meno. I due argomenti non c'entrano niente l'uno con l'altro. Dei quattordici rigori sventolati da qualcuno dentro una tabella, come a dire "tie', hai anche il coraggio di lamentarti?", ce ne fosse uno che, oggettivamente, non possa essere considerato giusto, cioé assegnato secondo regolamento. Vediamoli uno ad uno, entriamo nel merito dell'analisi. Perché così si fa.

I RIGORI DATI ALLA LAZIO PARTITA PER PARTITA NELLA STAGIONE 2019-2020 DI SERIE A

1° - Spal-Lazio (2-1), 3ª giornata: rigore netto su Caicedo nel primo tempo: Tomovic con il braccio largo ferma il pallone. Calvarese lascia giocare, il Var lo richiama e dà il rigore. Tomovic viene ammonito.

2° - Bologna-Lazio (2-2), 7ª giornata: rigore su Acerbi per un calcione di Palacio che non prende il pallone ma solo il piede sinistro del difensore. Orsato non ha dubbi, fischia subito e indica il dischetto. Correa poi sbaglia il rigore.

3° e 4° - Lazio-Atalanta (3-3), 8ª giornata: la rimonta della Lazio parte dal pestone di Palomino che, seppur lieve, interrompe la corsa di Immobile. Rocchi in buona posizione lo vede e fischia, il Var conferma. Immobile segna. Il secondo tiro dal dischetto è dato per un fallo di De Roon su Immobile: Ciro ha la gamba davanti, l’olandese l’aggancia. Anche qui arbitro e Var non hanno dubbi. Immobile segna.

5° - Fiorentina-Lazio (1-2), 9ª giornata: Luis alberto tira e Ranieri para, braccio largo che evita che il pallone finisca in porta. Guida fischia subito, giallo a Ranieri ed espulsione (era già ammonito). Sbaglia Caicedo.

6° - Lazio-Torino (4-0), 10ª giornata: Nkoulou stende Caicedo con una scivolata: Orsato fischia, ammonisce ed espelle il difensore per somma di gialli. Immobile fa gol.

7° - Lazio-Lecce (4-2), 12ª giornata: dalla linea di fondo Milinkovic tiene vivo il pallone che sbatte sul braccio largo di Calderoni in caduta. Manganiello si fa aiutare dal guardalinee e fischia il rigore. Immobile realizza.

8° e 9° - Lazio-Udinese (3-0), 14ª giornata: Troost-Ekong va in scivolata, Correa sposta il pallone e viene colpito. Di Bello fa giocare, il Var lo richiama e l’arbitro dà il rigore che Immobile segna. Di nuovo, Correa dribbla Nuytinck che apre la gamba e aggancia il piede sinistro di Correa, sgambettandolo. Netto anche questo. Segna Luis Alberto.

10° - Lazio-Juventus (3-1), 15ª giornata: Correa parte in campo aperto, uno contro uno con Szczesny, salta il portiere che lo tocca con petto e braccio sulla gamba sinistra. Rigore concesso subito da Fabbri che ammonisce Szczesny. Immobile sbaglia.

11° - Brescia-Lazio (1-2), 18ª giornata: Cistana strattona e trattiene Caicedo per la maglia in modo prolungato fino a fargli perdere l’equilibrio al momento del tiro. L’attaccante della Lazio era davanti al portiere. Manganiello dà il rosso diretto a Cistana per chiara occasione da gol. Immobile segna.

12° e 13° - Lazio-Sampdoria (5-1), 20ª giornata: cross di Lazzari, Murru intercetta il pallone in area con il braccio sinistro largo. Chiffi non ha dubbi e fischia subito il rigore. Gol di Immobile. Il secondo rigore se lo procura Luis Alberto: calcia verso la porta, Colley in scivolata blocca il pallone con il braccio poggiato a terra, come fosse una parata. Chiffi è richiamato dal Var, rigore assegnato e giallo a Colley. Gol di Immobile.

14° - Lazio-Inter (2-1), 24ª giornata: De Vrij spinge da dietro Immobile facendogli perdere la coordinazione al momento del tiro. L’olandese viene ammonito da Rocchi (forse era anche da rosso), che decreta il rigore. Gol di Immobile.