Lazio, sei gigante: Milinkovic e Zaccagni mandano ko anche la Juve

Rimane anche difficile trovare le parole per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti battono anche la Juventus all’Olimpico e consolidano il secondo posto in classifica. Milinkovic e Zaccagni stendono i bianconeri e rendono vana la rete di Rabiot. Lazio brava a dettare il proprio calcio e a soffrire senza schiacciarsi non permettendo a Di Maria e compagni di essere troppo pericolosi. Immobile e compagni continuano a far sognare i proprio tifosi con i 60 mila spettatori dell’Olimpico in festa. Biancocelesti che in campionato hanno battuto in casa tutte le big e ora sono a 58 punti in classifica a + 5 sulla Roma, +6 sul Milan, +7 sull’Inter e a +10 sull’Atalanta.

FORMAZIONI - Maurizio Sarri rilancia Ciro Immobile dal primo minuto. Il bomber si posiziona al centro dell’attacco con Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra, Pedro parte dalla panchina. Sulla linea mediana tocca a Cataldi che viene preferito a Vecino. Per il resto formazione confermata. Nella Juventus, senza l’influenzato Allegri, classico 3-5-2 con Di Maria vicino a Vlahovic.

PRIMO TEMPO - Lazio che inizia con il piglio giusto e colleziona una serie di corner su cui la difesa ospite regge bene. Luis Alberto allora prova a mettersi in proprio dalla distanza, ma Szczesny blocca sicuro. Bianconeri che provano a sfruttare le distrazioni capitoline e al 7’ Vlahovic salta di testa, ma spara alto. Milinkovic imita il connazionale, la sua spizzata su punizione di Lusi Alberto finisce alta. Il numero 21 si ripete poco dopo quando toglie il pallone al meglio piazzato Romagnoli e mette alto. Al 13’ clamorosa occasione ancora per Milinkovic che ruba il pallone, triangola con Luis Alberto ma prova un tocco di troppo e viene chiudo da Bremer. L’importanza della posta in palio si fa sentire e si accende un po’ di nervosismo in campo che Di Bello riesce a contenere. Al 29’ si accende anche Immobile con un tiro al volo da posizione defilata che costringe il portiere bianconero a superarsi per opporsi con i pugni. Al 38’ la Lazio passa in vantaggio: cross di Zaccagni per Milinkovic che si libera di Alex Sandro e insacca. Proteste bianconere per una presunta spinta del centrocampista serbo, ma arbitro e Var confermano e l’Olimpico esplode una seconda volta. Il vantaggio dura però poco perché al 42’ i biancocesti subiscono il pareggio: corner bianconero, Provedel si oppone a Bremer e Rabiot, ma il terzo tap in del francese è quello buono. Nel recupero durissimo intervento di Locatelli su Milinkovic che l’arbitro punisce solo con il giallo, ma la gamba tesa e la pericolosità dell’entrata meriterebbero il rosso.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia senza cambi, ma con i bianconeri che scattano meglio dai box. Lazio che però sa quando colpire: cross di Felipe Anderson, magia di Luis Alberto per Zaccagni che con un diagonale insacca. L’Olimpico è una bolgia e il numero 20 raggiunge quota dieci in campionato. Zac troverebbe anche la doppietta poco dopo perfettamente imbeccato da Milinkovic, ma l’attaccante è pescato in offside. Lazio che si accende nelle ripartenze e Juve che prova a mischiare le carte in tavola con un triplo cambio. Sarri richiama Immobile e inserisce Pedro prima e Cataldi per Vecino. Nel frattempo ennesimo fallo di Cuadrado che avrebbe meritato il doppio giallo, ma che viene graziato da Di Bello. Landucci corre ai ripari e richiama il colombiano per inserire Danilo per evitare di restare in dieci. Piemontesi pericolosi sulle palle inattive, mentre le aquile provano a colpire di rimessa. Chiesa prova a prendere sulle spalle i compagni con scatti continui che all’84’ porta al tiro Fagioli che spara alto da buona posizione. Uno stanchissimo Zaccagni lascia il posto a Basic che, come al derby, chiude da ala sinistra. La Juve butta il pallone in mezzo, la Lazio soffre e resiste. Sette infiniti minuti di recupero, ma alla fine i biancocelesti portano a casa l’intera posta. Lazio che allunga su Milan, Inter e Atalanta e consolida il secondo posto in classifica.

Pubblicato l'8/04