Luis Alberto protagonista: "Più di un leader tecnico". Lo speciale di Lazio - Juve

Preparate i pop corn, perché DAZN ha sferrato il colpo giusto dopo il 2-1 della Lazio ai danni della Juve. La piattaforma ha dedicato uno speciale realizzato in merito al match tra biancocelesti e bianconeri, e il protagonista della scena è Luis Alberto. "Perché Luis è più di un leader tecnico", intitola così l'approfondimento, realizzato nella rubrica Bordo Cam. In particolare, il Mago dirige il tutto, decide lui tempi e movimenti. Se c'è una cosa che lo contraddistingue, oltre che per il suo spessore tecnico, è anche la comunicazione. Parla con tutti, detta le regole, ridisegna la squadra non appena si scompone. Il tacco no-look per Zaccagni, è solo una parte della sua serata spettacolare, prima calza il ruolo da puro regista. Tutto questo è possibile guardarlo direttamente dall'app di DAZN. Non resta che augurare un buono spettacolo.

Pubblicato l'11-04