Napoli, contatti con Inzaghi per il dopo Gattuso: il tecnico della Lazio prende tempo

Aurelio De Laurentiis guarda in casa Lazio per il dopo Gattuso. Se il futuro dell'ex Milan pare lontano da Napoli, anche Simone Inzaghi continua a rimandare la firma sul prolungamento di contratto offertogli da Lotito. Il club partenopeo si sarebbe fatto avanti mostrando il suo interesse ma il tecnico piacentino sta prendendo tempo. La soluzione Napoli gli permetterebbe di restare vicino alla famiglia e tra le parti ci sono già stati dei contatti ma Inzaghi non vuole prendere nessuna decisione affrettata. Il rinnovo con la Lazio è sempre lì sul piatto, ma ora anche il Napoli è sulle sue tracce.