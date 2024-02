RIVIVI DIRETTA - Fiorentina-Lazio 2-1, biancocelesti ko: la ribaltano Kayode e Bonaventura

SERIE A | 26ª giornata

Lunedì 26 febbraio 2024, ore 20:45

Stadio Artemio Franchi, Firenze

FIORENTINA-LAZIO 2-1: 45' +1' Luis Alberto (L), 61' Kayode (F), 69' Bonaventura (F)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Arthur (89' Maxime Lopez), Bonaventura; Sottil (84' Mandragora), Beltran (80' Barak), Nico Gonzalez; Belotti (89' Nzola). A disp.: Barák, Comuzzo, Duncan, Faraoni, Ikone, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Martinelli, Nzola, Parisi, Vannucchi. All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (46' Hysaj); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen (46' Zaccagni), Immobile (78' Castellanos), Felipe Anderson (78' Pedro). A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Coulibaly, Kamada, André Anderson, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes, Zaccagni. All.: Sarri.

Arbitro: Guida; Assistenti: Bindoni - Tegoni; IV Uomo: Perenzoni; VAR: Irrati; AVAR: Marini

Ammoniti: 66' Guendouzi (L), 88' Vecino (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce il match al Franchi.

90'+4' Occasione per Vecino che calcia il pallone senza coordinarsi, la conclusione finisce alta oltre la porta.

90'+1' Variazione nei minuti di recupero segnalata da Guida, saranno 5'

90' Saranno 4' di recupero.

89' Fuori Belotti e Arthur, dentro Nzola e Maxime Lopez.

88' Ammonito Vecino.

87' C'è nervosismo in questo finale di partita, scintille in campo tra Belotti e Luis Alberto.

84' Altro cambio per Italiano: fuori Sottil, dentro Mandragora.

80' Prima sostituzione per la Fiorentina: esce Beltran per Barak.

78' Cambia ancora Sarri: fuori Felipe Anderson e Immobile, dentro Pedro e Castellanos.

69' Insiste la Fiorentina che, dopo vari tentantivi, passa in vantaggio grazie al gol di Bonaventura. Beltran tenta la conclusione per primo, ma si scontra con Provedel che respinge il tiro mantenendo la palla in gioco. Poi ci pensa il centrocampista a metterla in rete anticipando la difesa biancoceleste e sorprendendo il portiere avversario.

67' Gonzalez dal dischetto sbaglia e colpisce il palo. Si salva la Lazio.

66' Rigore per la Fiorentina assegnato da Guida dopo il fallo di Casale su Belotti, confermato anche dal Var. Ammonito anche Guendouzi per proteste

62' Sostituzione Lazio: fuori Cataldi, dentro Vecino.

61' Pareggia la Fiorentina. Belotti recupera palla al limite dell'area, si defila e mette in mezzo un pallone per Kayode che calcia sotto la traversa e spiazza Provedel.

60' Ancora pericolosa la formazione di Italiano, dagli sviluppi di un calcio d'angolo Ranieri colpisce di testa. Gran riflesso di Provedel che ci mette i pugni.

56' Da fuori area Nico Gonzalez si porta la palla verso l'interno e calcia la conclusione, ma il tiro finisce di poco alta sopra la traversa.

53' Intervento falloso di Ranieri su Immobile, la Lazio guadagna così calcio di punizione che viene batuto da Luis Alberto.

51' Cataldi apre nella zona di Felipe Anderson che cerca Lazzari, ma la Fiorentina lo chiude bene e gli impedisce di proseguire in avanti.

48' Non riesce a coordinarsi Belotti che calcia malissimo la conclusione, la palla va in out.

46' Fischia Guida: inizia il secondo tempo

46' Duplice cambio per Sarri: fuori Marusic e Isaksen, dentro Hysaj e Zaccagni

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo

45' + 1' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Luis Alberto sblocca la sfida al Franchi e porta in vantaggio la Lazio. Parte tutto da Guendouzi che vede l'inserimento dello spagnolo, quest'ultimo, a tu per tu con Terracciano, calcia sul primo palo e sorprende il portiere avversario.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero

43' Immobile attacca la profondità, ma viene ostacolato da Milenkovic che ci mette un braccio. Il capitano biancoceleste subisce fallo, protesta un po' con Guida che non estrae alcun cartellino.

44' Altra occasione per i padroni di casa sempre da calcio d'angolo. Brivido per la Lazio sul cross di Biraghi, la palla colpisce Casale e poi viene allontanata da Felipe Anderson.

39' Arthur calcia la punizione, Belotti colpisce di testa che però colpisce Casale e non la porta. C'è deviazione, ennesimo angolo per la squadra di Italiano.

38' Sgambetto di Cataldi ai danni di Beltran, interviene Guida che assegna punizione ai viola.

33' Nono calcio d'angolo per i padroni di casa. Sempre Biraghi dalla banderina, serve Kayode. I viola cercano la conclusione, ma Provedel non si lascia sorprendere e allontana ogni pericolo con i pugni.

32' Bell'anticipo di Lazzari su Sottil che poi viene fermato da Isaksen, il danese però commette fallo e regala un calcio di punizione alla Fiorentina.

31' Prova a mettere ordine Cataldi che riparte da Casale.

23' Altro brivido per la Lazio. Biraghi dalla bandierina crossa e trova la testa di Belotti che tenta la conclusione, ma colpisce il palo. C'è deviazione di Marusic, è ancora angolo per la Fiorentina.

18' Doppia chance per i viola. Prima il salvataggio di Provedel sul tiro di Gonzalez. La palla però resta in giovo e allora ci prova Bonaventura, ma interviene Casale che impedisce ai viola di realizzare il gol del vantaggio.

17' Altro angolo per la Lazio. Luis Alberto dalla bandierina, calcia e trova Guendouzi che prova in volo l'acrobazia, ma la palla finisce fuori.

14' Si riprende il portiere biancoceleste, nessun cambio per Sarri. Può ricominciare la sfida al Franchi.

12' Problemi per Provedel, che ha accusato dei giramenti di testa. Guida ferma il gioco e va accertarsi delle condizioni del portiere. Si scalda Mandas.

10' Quarto angolo per la Fiorentina. Di nuovo Biraghi alla battuta, scavalcato Milenkovic. Ci prova Arthur con una rasoiata, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

9' Cross di Biraghi per Belotti, buona l'uscita di Provedel che arpiona il pallone.

7' Primo corner in favore della Lazio. Dalla bandierina Luis Alberto, non riesce a girarsi Felipe Anderson. Kayode allontana il pericolo.

5' Insiste ancora la formazione di Italiano con Sottil che tenta la conclusione, ma calcia male e non trova lo specchio della porta.

2' Subito pericolosa la Fiorentina dagli sviluppi di calcio d'angolo, tre consecutivi, ma la Lazio si salva.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida

AGGIORNAMENTO ORE 20:36 - A pochi minuti dal fischio d'inizio del match, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Sarri (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Isaksen per presentare la sfida Fiorentina-Lazio (QUI PER LE DICHIARAZIONI)

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Lazio, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Attualmente solo due punti separano i biancocelesti dai viola in classifica, rispettivamente settimi e ottavi, e dopo la vittoria in casa del Torino, i capitolini scenderanno in campo al Franchi con l’obiettivo di mantenere il vantaggio sui toscani e proseguire senza intoppi la marcia d’avvicinamento al quarto posto. Appuntamento alle 20:45 col fischio d’inizio del match.

