RIVIVI DIRETTA - Fiorentina - Lazio 2-1, Gila non basta: la ribalta Gudmundsson

Quinta giornata Serie A 2024/25

Domenica 22 settembre 2024, ore 12:30

Stadio Artemio Franchi, Firenze

FIORENTINA - LAZIO 2-1: 40' Gila (L), 48'-89' Gudmundsson (F)

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Quarta (45' Gudmundsson), Comuzzo, Biraghi (45' Ranieri); Dodo, Mandragora (65' Kouame), Cataldi (83' Adli), Bove, Gosens; Colpani (81' Ikonè); Kean. A disposizione.: A disp.: Terracciano, Martinelli,Sottil, Beltran, Richardson, Kayode, Parisi. All. Palladino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (68' Marusic), Patric, Gila, Nuno Tavares; Castrovilli (61' Rovella), Guendouzi; Isaksen (61' Tchaouna), Dia (68' Pedro), Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Romagnoli. All.: Marco Baroni

Arbitro: Marcenaro; Assistenti: Del Giovane - Di Iorio; IV Uomo: Colombo; Var: Abisso; A.Var: Chiffi

Ammoniti: 11' Gosens (F), 25' Isaksen (L), 42' Biraghi (F), 85' Patric (L), 88' Tavares (L), 90'+4' Dodo (F)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce il match!

90'+4' Ammonito Dodo

90' Concessi 5' di recupero

89' Fiorentina in vantaggio! Di nuovo Gudmundsson dal dischetto, non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

88' Secondo rigore concesso alla Fiorentina, il Var ha confermato il fallo di Tavares che in ritardo pesta il piede di Dodo. Il biancoceleste è stato poi ammonito.

85' Ammonito Patric.

85' Ancora pericolosa la Lazio che perde un'occasione clamorosa. Cross dalla bandierina che viene intercettato da Guendouzi, il francese ci mette la testa ma la palla colpisce la traversa.

84' Brivido per la Fiorentina! Tiro di Guendouzi che viene respinto da De Gea.

83' Altra sostituzione per Palladino: esce Cataldi per Adli.

81' Cambio per la Fiorentina: esce Colpani per Ikonè.

80' Colpani vicino al gol, calcia sul palo lontano da fuori area. La palla esce di pochissimo.

78' Non s'intendono Pedro e Tchaouna, la Lazio spreca un'altra occasione.

73' Guendouzi non spaventa De Gea, carica il destro da fuori area ma la traiettoria si alza troppo.

71' Risponde subito Kean che cerca il gol del vantaggio sfruttando un cross perfetto di Dodo, ma la colpisce malissimo di testa e la conclusione finisce al lato.

70' Occasione Lazio! Sgroppata di Tavares che da solo si addentra in area, calcia la conclusione ma la palla finisce tra le braccia di De Gea.

68' Sostituzione Lazio: escono Lazzari e Dia per Marusic e Pedro.

66' Subito protagonista Kouame che, appena entrato, guadagna un angolo. Dalla battuta del corner stacca di testa, ma la palla è troppo alta e finisce oltre la porta.

65' Altro cambio per Palladino: Kouamé al posto di Mandragora.

63' Cross di Lazzari a tagliare per Zaccagni, Dodo la intercetta e si tuffa consegnando la palla al portiere.

61' Sostituzione per la Lazio: fuori Castrovilli per Rovella e Isaksen per Tchaouna.

58' Isaksen calcia da fuori area, ma colpisce male e la conclusione è imprecisa.

48' La Fiorentina riporta il risultato in parità: Gudmundsson non sbaglia dagli undici metri e trova il gol del pareggio.

47' Calcio di rigore per la Fiorentina conquistato da Gudmundsson che riceve in area un pallone da Bove, Guendouzi commette un'ingenuità facendo fallo e l'arbitro concede il penalty.

45' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

45' Sostituzione per la Fiorentina: fuori Biraghi e Quarta per Ranieri e Gudmundsson.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce il primo tempo.

42' Giallo per Biraghi

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio sfrutta una palla inattiva con Tavares che crossa direttamente in area, Gila ci mette la testa e la imbuca alle spalle di De Gea.

39' Chance per i viola! Tacco di Colpani per Bove che però non ci arriva di pochissimo.

35' Occasione per la squadra di Baroni! Isaksen dalla bandierina, Gila di testa tenta la conclusione. Il portiere la devia, ma nessuno è pronto a mandarla nuovamente in angolo.

32' Immediata la risposta della Lazio con Tavares che ci prova col destro dalla distanza, ma De Gea blocca tutto.

31' Dodo in velocità la mette dentro per Kean che calcia al volo, ma non trova la porta.

27' La Fiorentina chiama lo schema dalla bandierina, va Bove per Mandragora che però non riesce a concludere in porta.

25' Ammonito Isaksen per un pestone ai danni di Biraghi.

20' Angolo per la Lazio: Isaksen dalla bandierina, calcia direttamente sul secondo palo ma De Gea ci mette i guanti.

19' Zaccagni tenta l'uno-due con Isaksen, ma Cataldi capisce tutto e allontana il pericolo. Prosegue l'azione, di nuovo il danese che sterza sul lato mancino e va via lungo la riga di fondo, serve il capitano biancoceleste, ma De Gea si tuffa e la mette in corner.

13' Isaksen subisce fallo dall'ex Cataldi, Mercenaro assegna la punizione. Tavares calcia, ma la conclusione è troppo alta.

11' Ammonito Gosens per un fallo ai danni di Isaksen.

9' Fiorentina a un passo dal vantaggio! Sbaglia Dia che regala palla agli avversari con Kean innesca Colpani, l'attaccante calcia la conclusione ma la palla sbatte contro Provedel e resta in gioco. L'azione prosegue con Bove che però non trova la porta. Si salva la Lazio.

5' Quarta atterra Zaccagni al limite dell'area di rigore, l'arbitro assegna la punizione in favore della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina - Lazio. Appuntamento alle 12:30 per il fischio d'inizio del match, valido per la quinta giornata di Serie A 2024/25.

